Ab dem 2. Februar kann man die Vision Pro in den USA kaufen. Vorab veröffentlichten einige Magazine ihre Tests zur Apple-Brille. Was finden sie gut - und was nicht? Die Apple Vision Pro ist Apples größtes neues Produkt seit der Einführung der Apple Watch. Entsprechend gespannt wartet die Technik-Welt auf den Verkaufsstart der 3.500 US-Dollar teuren Brille. Wegen des hohen Preises sind große Erwartungshaltungen an das Headset gekoppelt. Aber kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...