DJ Aktien Schweiz vor wichtigen Marktimpulsen kaum verändert

ZÜRICH (Dow Jones)--Am schweizerischen Aktienmarkt hat sich am Dienstag auf Tagessicht nicht viel getan. Nach einem positiven Beginn gaben die Kurse im Verlauf stetig nach. Je näher die Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch rücke, desto vorsichtiger agierten Anleger, hieß es im Handel. Denn im Blick stand die Zinsentscheidungen der US-Notenbank zur Wochenmitte. Es galt als so gut wie sicher, dass die Fed den Leitzins unverändert belassen wird. Von größerem Interesse seien daher die begleitenden Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell, von denen Aufschluss über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung erhofft werde, so Stimmen aus dem Handel. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.443 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 16,87 (zuvor: 20,41) Millionen Aktien.

Nach überzeugendem Geschäftsausweis der spanischen Bank BBVA waren europaweit Finanztitel gesucht. In der Schweiz zogen UBS (+1,3%), Partners Group (+3,1%) und Swiss Life (+1,4%) an. Letztere wurden durch einen positiven Analystenkommentar von Berenberg gestützt. Im Luxusgüter- und Uhrensektor kletterten Richemont und Swatch um 1,3 bzw. 0,9 Prozent. Die Schweiz hat im vergangenen Jahr und im Dezember mehr Uhren in alle Welt exportiert als in den jeweiligen Vergleichszeiträumen. Allerdings hatte sich der Wachstumstrend in der zweiten Jahreshälfte abgeschwächt. Im Schlussmonat stiegen die Exporte in die USA allerdings stärker als erwartet.

Zurich Insurance ist mit dem Verkauf deutscher Lebensversicherungsaltbestände gescheitert. Die Viridium Gruppe wird den Kauf der "Zurich Life Legacy" in Deutschland nicht wie geplant abschließen. Zurich strebe weiterhin an, eine Lösung für das Portfolio zu finden und werde "zu gegebener Zeit" Optionen prüfen. Der Kurs der Zurich Insurance gab 1,3 Prozent nach.

Unter den kleinen Nebenwerten verloren Bellevue nach einem düsteren Ausblick 4,1 Prozent. Bucher zeigten sich nach Geschäftsausweis mit 0,1 Prozent gut behauptet.

January 30, 2024 11:42 ET (16:42 GMT)

