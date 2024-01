PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Rekorde an den US-Börsen sowie starke Quartalszahlen aus der Bankenbranche haben am Dienstag den europäischen Aktienmärkten Rückenwind beschert. In Frankreich sorgten nicht zuletzt deutliche Gewinne der Auto-Aktien, aber auch von Titeln aus dem Industrie- und dem Bausektor für einen Höchststand im Leitindex. Der Cac 40 legte letztlich um 0,48 Prozent auf 7677,47 Punkte zu. Der Rekord von Mitte Dezember 2023 ist damit Geschichte.

Für den EuroStoxx 50, den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,50 Prozent auf 4662,70 Punkte nach oben. In Großbritannien gewann der FTSE 100 0,44 Prozent auf 7666,31 Punkte./ck/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545