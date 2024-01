© Foto: Peter Morgan/AP/dpa



Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, gibt im wO-Interview Einblick in die aktuelle Lage der Finanzmärkte und die Rolle der US-Notenbank. Im Fokus steht das bevorstehende Auslaufen des "Bank Term Funding Programs" am 11. März. Risse erinnert daran, dass vor etwa einem Jahr US-Regionalbanken, darunter die Silicon Valley Bank, in Schwierigkeiten geraten sind. Deren Probleme entstanden durch den Wertverlust von Anleihen infolge steigender Zinsen. Die US-Notenbank musste eingreifen, um einen Bankenkollaps zu verhindern. Das "Bank Term Funding Program" erlaubte Banken, ihre Anleihenportfolios zum Nominalwert bei der Notenbank zu beleihen - eine Maßnahme, die nicht nur den …