Die CA Immo erwartet aufgrund des schwachen Marktumfelds einen Konzernverlust in Höhe von rund 230 Mio. Euro für 2023 (2022: + 75,5 Mio. Euro). Dies, aufgrund eines Nettoverlusts aus der Immobilienbewertung von 530 Mio. Euro im Gesamtjahr 2023 (rund -5,4 Euro je Aktie). Operativ liegt das Unternehmen besser als 2022: Das EBITDA wird 2023 laut CA Immo bei mehr als 300 Mio. Euro erwartet, in 2022 wurde ein EBITDA in Höhe von 149,5 Mio. Euro ausgewiesen. Die CA Immo veröffentlicht das Jahresergebnis am 20. März 2024.

