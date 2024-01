FAST BREAK, die Trading-Strategie, die nicht lange fackelt. Testen Sie Stefan Klotters Börsendienst jetzt mit 30 Prozent Rabatt: Nur bis 31. Januar! http://tinyurl.com/mr2h8ux9 Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, gibt im wO-Interview Einblick in die aktuelle Lage der Finanzmärkte und die Rolle der US-Notenbank. Im Fokus steht das bevorstehende Auslaufen des "Bank Term Funding Programms" am 11. März. Risse erinnert daran, dass vor etwa einem Jahr US-Regionalbanken, darunter die Silicon Valley Bank, in Schwierigkeiten geraten sind. Deren Probleme entstanden durch den Wertverlust von Anleihen infolge steigender Zinsen. Die US-Notenbank musste eingreifen, um einen Bankenkollaps zu verhindern. Das "Bank Term Funding Program" erlaubte Banken, ihre Anleihenportfolios zum Nominalwert bei der Notenbank zu beleihen - eine Maßnahme, die nicht nur den betroffenen Banken, sondern auch großen US-Banken zugutekam. Dieses Programm endet bald, und die Auswirkungen auf die Liquidität und die Finanzmärkte sind ungewiss. Laut Riße könnte das Ende des Programms die Liquiditätssituation verschärfen und die restriktive Wirkung der Geldpolitik der Notenbank verstärken. Dies könnte die Aktienmärkte beeinflussen, die trotz der geldpolitischen Straffung bisher gut performt haben. Jetzt das komplette Interview ansehen!