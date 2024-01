Der Dax hat am Dienstag nach einem halbherzigen Rekordversuch schnell an Schwung verloren. Kurz nach dem Börsenstart fehlten dem deutschen Leitindex bei 16 999 Punkten nur wenige Punkte zu seiner Bestmarke aus dem Dezember. Am Ende rettete er aber nur ein Plus von 0,18 Prozent auf 16 972,34 Punkte ins Ziel. Der MDax der mittelgroßen Werte verabschiedete sich 0,34 Prozent tiefer mit 26 012,33 Punkten aus dem Handel.Der Dax habe Angst vor der eigenen Courage bekommen, hieß es aus dem Markt. Verwunderlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...