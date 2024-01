Exterro Assist nutzt die Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle, um die Produktivität der Benutzer zu steigern, indem der Assistent ihnen ermöglicht, Aktionen zu automatisieren, Dateneinblicke zu generieren und präzise zu suchen - und das alles in natürlicher Sprache

PORTLAND, Oregon, Jan. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, ein führendes Unternehmen für Datenrisikomanagement-Software, verkündete heute die Einführung von Exterro Assist, einem fortschrittlichen KI-Assistenten für Experten im Bereich E-Discovery, Datenschutz und Daten-Governance, forensische Untersuchungen und Cybersicherheit. Exterro Assist ist in die Produkte von Exterro eingebettet und verfügt über eine breite Palette von Funktionen, die es den Kunden ermöglichen, kontextbezogene Informationen schnell zu suchen und abzurufen sowie komplexe Arbeitsabläufe mithilfe natürlicher Sprache zu automatisieren, wodurch die Produktivität um bis zu 75 % gesteigert wird. Exterro Assist wird zunächst als Add-on für Kunden von Exterro Legal Hold verfügbar sein und in Kürze auch in allen Modulen der Exterro Data Risk Management Platform zur Verfügung stehen.



"Exterro verfügt über langjährige Erfahrung bei der Einführung von KI-Innovationen im Bereich E-Discovery. Mit der Einführung unseres von generativer KI gestützten Assistenten sind wir wieder einmal Vorreiter in der Branche", so Ajith Samuel, Mitbegründer und Chief Product Officer bei Exterro. "Unsere Nutzer können nun die meisten ihrer E-Discovery-Aufgaben und -Workflows effizient durch einfache Interaktionen per Konversation erledigen. Exterro Assist ist nahtlos in unsere E-Discovery-Lösungen eingebettet und versteht die Benutzerinteraktionen kontextbezogen, nicht nur die wörtliche Bedeutung. Exterro Assist ist mit allen notwendigen Leitplanken und Validierungen ausgestattet, um die strengen Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, die von Fachleuten für Datenrisikomanagement heutzutage gefordert werden."

Exterro Assist bietet Nutzern der Exterro Data Risk Management Platform folgende Vorteile:

Steigerung der Produktivität: Exterro Assist steigert die plattformweite Produktivität um bis zu 75 %, indem es den Anwendern ermöglicht, schnell und präzise Informationen zu finden, Dashboards und Berichte zu erstellen, produktinterne Hilfe zu erhalten und komplexe Arbeitsabläufe mit Befehlen in natürlicher Sprache zu automatisieren.

Mithilfe einer kurzen Zusammenfassung der Schlüsselelemente eines Falles für Exterro Assist können Teams das Datenvolumen drastisch reduzieren, was sowohl Zeit als auch Kosten spart. Vertretbarkeit: Exterro Assist wurde mit Blick auf die Interpretierbarkeit entwickelt und bietet mehrere Validierungsebenen, die es für Benutzer nachvollziehbar machen, warum das Modell ein bestimmtes Ergebnis liefert. Darüber hinaus werden alle mit Exterro Assist durchgeführten Aktionen automatisch in einem klaren Prüfpfad dokumentiert, sodass die Benutzer volle Transparenz über die Verwendung und die durchgeführten Aktionen erhalten.

