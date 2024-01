Toronto (ots/PRNewswire) -DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF) ist ein krypto-natives Technologieunternehmen und ein Pionier in der Annäherung traditioneller Kapitalmärkte an die Welt der dezentralisierten Finanzen ("DeFi") und kündigt erfreut ein für 30. Januar 2024 um 10:00 AM PT, 1:00 PM ET geplantes Unternehmens-Webinar an.Das Webinar beinhaltet einen Überblick und einen Update über das Unternehmen und einen strategischen Ausblick auf die bevorstehenden Monate. Unter anderem beinhaltet die Präsentation auch Einblicke von Olivier Roussy Newton, dem Geschäftsführer (CEO), und vom Kapitalmarktleiter Russell Starr. Außerdem nimmt Anthony Pompliano, Mitgründer von Reflexivity Research LLC an der Diskussion teil. Nach einer kürzlich erzielten Einigung übernahm DeFi Technologies diese Firma. Einzelne Investoren, Institutionen, Berater und Analysten sind herzlich zur Teilnahme an dieser 30-minütigen Sitzung mit nachfolgender Zeit für Fragen und Antworten eingeladen.Bitte registrieren Sie sich unter folgendem Link für das Webinar: https://t.co/gWQEtFgimiSchlaglichter zum Unternehmen:- DeFi Technologies ist ein Technologieunternehmen und eröffnet traditionellen Investoren den Weg zu diversifizierten Portfolios digitaler Vermögenswerte in den Sektoren der dezentralisierten Finanzen und Web3.- Mithilfe regulierter Eigenkapitalinstrumente möchte das Unternehmen die Wachstumspotenziale digitaler Werte und die Finanzen der Zukunft aufgreifen und nutzen.- DeFi Technologies zeichnet sich als börsennotiertes Unternehmen aus, das spezifisch darauf ausgelegt ist, Investoren direkt an diese aufstrebenden Märkte heranzuführen.- DeFi Technologies ist das Mutterunternehmen von Valour Inc, einem Emittenten von börsengehandelten Produkten (ETPs). Es verfolgt die Wertentwicklung digitaler Vermögenswerte und ist an führenden europäischen Börsen zugelassen, darunter Euronext (Paris und Amsterdam), Börse Frankfurt und Nordic Growth Market.Informationen zu DeFi Technologies:DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF) ist ein kryptonatives Technologieunternehmen und leistet Pionierarbeit bei der Zusammenführung der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi).Insbesondere mit branchenführenden Web3-Technologien im Blickpunkt möchte DeFi Technologies den Anlegern einen weitreichenden Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Fachkräfte-Team mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte sind wir bestrebt, die Interaktionen von Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem zu revolutionieren.Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei. Weitere Einzelheiten finden Sie unter https://defi.tech/Informationen zu ValourValour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, über ihr traditionelles Bankkonto auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoins zuzugreifen. Die 2019 gegründete Firma Valour ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF).Weitere Informationen über Valour finden Sie unter https://valour.comHinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem, aber nicht auf das Webinar beschränkt, den Erwerb von Reflexivity Research LLC, das regulatorische Umfeld bezüglich des Wachstums und der Übernahme dezentraler Finanzen, die Verfolgung geschäftlicher Chancen durch DeFi und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge aus solchen Chancen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert sind. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Das Unternehmen hat versucht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Dennoch kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Garantie dafür geben, dass sich diese Angaben als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse erheblich von den angegebenen Prognosen abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Kontakt:Investorenbeziehungen von DeFi Technologies: ir@defi.techLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2329839/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_to_Host_Corporate_Webin.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-beherbergt-am-30-januar-2024-um-1000-am-pt-10-uhr-pazifische-zeit--100-pm-et-13-uhr-us-ost-zeit-ein-unternehmens-webinar-302048357.htmlOriginal-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/5703495