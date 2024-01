Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Nach der erfolgreichen Einführung des Keturah-Luxuskonzepts in Dubai kündigte MAG, einer der führenden Immobilienentwickler in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), seine internationale Expansion mit dem Start von Stabio Garden Living by Keturah an, einem neuen Projekt im schweizerischen Stabio, das in Zusammenarbeit mit der A++ Group, einem renommierten Marktführer im Bereich Immobiliendesign und -entwicklung, entwickelt wird.Das Projekt mit einem Volumen von 781 Mio. AED (185 Mio. CHF) soll das Bio Living-Konzept verfolgen, das die Natur in die neugeschaffene Umgebung integriert, um die körperliche, geistige und emotionale Gesundheit der Bewohner zu verbessern.Stabio Garden Living by Keturah umfasst 180 Wohneinheiten in 14 Gebäuden, die mit zeitgemäßen Annehmlichkeiten ausgestattet sind, darunter ein Fitnessbereich, ein Kinderspielplatz, ein Co-Working Space und ein Fahrradabstellraum. Die Fertigstellung des Projekts ist für 2026 geplant.Die Apartments des Projekts sind so konzipiert, dass sie Funktion und Schönheit miteinander verbinden und außergewöhnliche Lebensräume schaffen. Das einzigartige und lebendige Naturparadies ist zertifiziert nach dem strengen Schweizer Minergie-Standard für klimafreundliches Bauen und erfüllt überdurchschnittliche Ansprüche an Komfort, Effizienz und Klimaschutz.Talal Moafaq Al Gaddah, CEO von MAG Lifestyle Development, kommentierte: "Wir freuen uns, die Marke Keturah mit der Lancierung eines neuen Projekts in Zusammenarbeit mit der A++ Gruppe in der Schweiz auf internationales Parkett zu führen. Wir vereinen unsere umfassende Erfahrung in den Bereichen Technik und Immobilien mit den hervorragenden Leistungen der A++ Gruppe in den Bereichen Design und Entwicklung und sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit bemerkenswerte Ergebnisse und innovative Lösungen hervorbringen wird, um den Lifestyle der Bewohner zu verbessern und den Immobiliensektor weltweit neu zu definieren."Das neue Keturah-Projekt folgt auf die erfolgreiche Einführung der "The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside", die Teil des Keturah Resorts, des Keturah Reserve und des in Kürze beginnenden Keturah Downtown-Projekts sind (alle in Dubai).Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2329823/Stabio_Garden_Living_by_Keturah.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mag-expandiert-international-und-kundigt-neues-keturah-projekt-in-der-schweiz-an-302048375.htmlPressekontakt:Khaled Abu Hishme,Khaled@cbpr.me,+971() 50 5326933Original-Content von: MAG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78189/5703498