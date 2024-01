Die Aktien von Boeing stehen am Dienstag an der Wall Street erneut unter Druck. Die Papiere verlieren aktuell 2,2 Prozent. Damit liegt die Aktie auf dem letzten Platz im Dow Jones.Nach dem Beinahe-Unglück einer Boeing 737-9 Max zog der Konzern seinen Antrag auf eine Sicherheitsausnahme für die kürzeste Version des Jets zurück. Dabei geht es um das System zur Enteisung der Triebwerke, das nach wenigen Minuten zu überhitzen droht. Der Konzern will nun während des Zulassungsprozesses für die Kurzversion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...