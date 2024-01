Mit großen Erwartungen blick die Börse am Dienstag nach Börsenschluss auf die Quartalszahlen des Software-Konzerns Microsoft. Sind die Ergebnisse so gut, dass ein neues Hoch beim S&P500 zu erwarten ist? Oder kommt jetzt der Abverkauf? Im Zuge eines sehr positiven Handelstages und dem bullischen Sentiment bei den BigTech-Aktien haben am Dienstag die großen amerikanischen Indizes neues Hochs markiert. Umso spannender ist für viele Anleger deshalb der ...

