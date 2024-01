Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Solar ist eigentlich ein großes Thema an den Aktienmärkten. Das scheint auf JinkoSolar augenblicklich nicht mehr zuzutreffen. Das China-Unternehmen gab auch am Dienstag nach. Die Notierungen rutschten um gut -3,6 % abwärts. Damit hat die Aktie die Kurse bei 25 Euro auch noch einmal von oben nach unten durchkreuzt. Der Titel ist damit an den Börsen seit vielen [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...