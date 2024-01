Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nikola hat am Dienstag einmal eine Ruhepause eingelegt. Der Titel verlor am Ende nur -0,01 %. Das ist im Vergleich zu den vorhergehenden Bewegungen am Markt kaum der Rede wert. Allein am Vortag konnte Nikola ein Plus von annähernd 7 % vermelden. Die Aktie ist aber derzeit nicht mehr als ein Spekulationsobjekt, meinen Beobachter. Denn es gibt noch immer kaum Nachrichten und [...]

