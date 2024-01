Spezielle Vorführungen von 'Clueless' und 'Sleepless in Seattle'; Verlobungs-Paket auf der Aussichtsplattform und ein $10.000 Over-the-Top Valentine's Day Dinner auf der privaten 102. Etage

Feiern Sie den romantischsten Tag des Jahres im "World's Most Romantic Building." Das Empire State Building (ESB) die Nummer-eins-Attraktion in den USA in den Augen von Tripadvisor-Reisenden und zwar im zweiten Jahr. Heute kündigte das Management des Gebäudes an, dass es Filmvorführungen plant, einen Over-the-Top-Valentinstag für ein glückliches Paar bietet sowie ein spezielles Verlobungs-Paket für Paare, die sich im Februar verheiraten möchten.

Empire for Two In diesem Jahr kann ein glückliches Paar das erste jemals im Empire State Building veranstaltete private Valentine's Day Dinner buchen: Für $10.000 erhalten sie Zugang zur gesamten 86. Etage, die ihnen allein gehört. Dazu gehört auch ein Drei-Gänge-Dinner mit Wein oben auf der exklusiven 102. Etage, die ebenfalls für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Die Mahlzeiten werden vom Chefkoch des STATE Grill and Bar das berühmte Restaurant im Erdgeschoss des Empire State Building zubereitet. Zur Auswahl stehen Krabben mit Kaviar, Filet Mignot mit Steinpilzkruste und zum Nachtisch ein dekadenter Schokoladenkuchen, dazu Live-Musik und ausgesuchtes Dekor. Vor dem Dinner unternimmt das Paar eine private Tour durch das Empire State Building mit Champagner. Das üppige Empire for Two-Ticket-Paket ist verfügbar für den 14. Februar um 20:30 Uhr. Es muss bis zum 12. Februar reserviert werden.

"Es gibt keinen besseren Rückzugsort als das Empire State Building mit seiner unvergleichlichen Aussicht, um die Liebe am Valentinstag zu feiern," sagte Jean-Yves Ghazi, Präsident des Empire State Building Observatory. "Wir freuen uns, einem Paar die exklusive Möglichkeit zu bieten, das kultige Observatory am romantischsten Tag in New York City ganz für sich allein zu haben."

Das Empire State Building Observatory Experience wurde vor Kurzem für $165 Millionen neu gestaltet. Nun gibt es ein interaktives Museum mit neun Gallerien, brandneuen Observatory-Host-Uniformen und kultigen Observatories auf den 86. und 102. Etagen.

Hi-res Bilder können hier heruntergeladen werden. Mehr Informationen über das Empire State Building und die Tickets können online gefunden werden.

Über das Empire State Building

The Empire State Building, das "World's Most Famous Building," im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE) erhebt sich 454 m über Midtown Manhattan, gemessen vom Erdgeschoss bis zur Antenne. Die Überholung des Empire State Building Observatory Experience für $165 Millionen führt zu einem ganz neuen Erscheinungsbild mit einem eigenen Eingang für die Gäste, einem interaktiven Museum mit neun Gallerien sowie einer neu designten 102. Etage mit Observatory mit deckenhohen Fenstern. Die Reise zum weltberühmten 86.Floor Observatory, die einzige 360-Grad Open-Air-Plattform mit Blick auf New York und darüber hinaus, gibt Besuchern für ihren ganzen Aufenthalt in New York Orientierung. Es kommt alles Wesentliche zur Sprache angefangen bei der kultigen Geschichte des Gebäudes bis hin zur heutigen Bedeutung in der Pop-Kultur. Das Empire State Building Observatory Experience heißt jedes Jahr Millionen von Besuchern willkommen und wurde vom American Institute of Architects zu "America's Favorite Building" erklärt, zum populärsten Reiseziel von Uber, die #1 Attraktion in den USA zum zweiten Mal in Folge in den Tripadvisor's 2023 Travelers' Choice Awards: Best of the Best und die #1 New York City Attraktion auf der Lonely Planet's Ultimate Travel List.

Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter: esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (zuvor Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok

