RBI-Vorstand wird der Hauptversammlung am 4. April eine Dividende von EUR 1,25 je Aktie vorschlagen



31.01.2024

Vorläufige Zahlen 2023 RBI-Vorstand wird der Hauptversammlung am 4. April eine Dividende von EUR 1,25 je Aktie vorschlagen Konzernergebnis ohne Beiträge aus Russland und Belarus in Höhe von EUR 997 Millionen, inklusive Rückstellungen für CHF-Kredite in Polen in Höhe von EUR 873 Millionen Kernerträge ohne Russland und Belarus im Jahresvergleich um 17% auf EUR 6.006 Millionen gestiegen, getrieben durch Zinsüberschuss Geringere Kreditrisikovorsorgen im Jahresvergleich: EUR 296 Millionen für den Konzern ohne Russland und Belarus Harte Kernkapitalquote ohne Russland verbesserte sich auf 14,6% (für gesamten Konzern 17,3%) Risikominderung in Russland: Rückgang der Kundenkredite um EUR 3 Milliarden RBI-Vorstand wird der Hauptversammlung am 4. April 2024 eine Dividende von EUR 1,25 je Aktie vorschlagen Nachfolgende Tabellen beinhalten konsolidierte Zahlen des Konzerns (einschließlich Russland und Belarus): Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-12/2023 1-12/2022 Q4/2023 Q3/2023 Zinsüberschuss 5.683 5.053 1.494 1.441 Provisionsüberschuss 3.042 3.878 677 667 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen 186 663 -19 89 Verwaltungsaufwendungen -3.908 -3.552 -1.034 -878 Betriebsergebnis 5.158 6.158 1.128 1.369 Übriges Ergebnis -906 -667 -317 -138 Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben -284 -337 -24 -22 Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte -393 -949 -142 8 Ergebnis vor Steuern 3.576 4.203 645 1.216 Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen 2.578 3.344 304 947 Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 0 453 0 0 Konzernergebnis 2.386 3.627 272 879

Bilanz in EUR Millionen 31/12/2023 31/12/2022 Forderungen an Kunden 99.434 103.230 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 119.353 125.099 Bilanzsumme 198.241 207.057 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 93.664 97.680

Bankspezifische Kennzahlen 31/12/2023 31/12/2022 NPE Ratio 1,9% 1,6% NPE Coverage Ratio 51,7% 59,0% Harte Kernkapitalquote 17,3% 16,0% Eigenmittelquote 21,5% 20,2%

Kennzahlen 1-12/2023 1-12/2022 Q4/2023 Q3/2023 Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,87% 2,59% 3,06% 2,95% Cost/Income Ratio 43,1% 36,6% 47,8% 39,1% Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,34% 0,73% 0,61% 0,00% Konzern-Return-on-Equity 14,8% 26,8% 6,6% 22,7% Ergebnis je Aktie in EUR 6,93 10,76 0,75 2,59

Die Daten in dieser Aussendung basieren auf ungeprüften Zahlen. Der Jahresfinanzbericht 2023 wird am 22. Februar 2024 veröffentlicht.

Ausblick Ausblick 2024 RBI ohne RU/BY RBI Zinsüberschuss in EUR rund 4,0 Mrd. rund 5,1 Mrd. Provisionsüberschuss in EUR rund 1,8 Mrd. rund 2,7 Mrd. Forderungen an Kunden (Wachstum) rund 6% rund 5% Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,3 Mrd. rund 4,0 Mrd. Cost/Income Ratio rund 52% rund 47% Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte (vor Berücksichtigung von Overlays) rund 50 BP rund 60 BP Konzern-Return-on-Equity rund 11 % rund 12% Harte Kernkapitalquote zum Jahresende rund 14,6%* rund 17,8% *Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von Null, ohne positiven Effekt der Sachdividende aus der STRABAG-Transaktion

