Quanta System ist stolz darauf, das neue Jahr mit der ultimativen Innovation in der Pikosekunden-Lasertechnologie einzuläuten: Discovery PICO mit VarioPulse Technologie®. Ein noch nie dagewesenes Maß an Präzision und Vielseitigkeit in einem Gerät, das es Ihnen ermöglicht, die Pikosekunden-Impulsdauer zu wählen, um die Behandlungen auf die individuellen Bedürfnisse jeder Person abzustimmen.

Quanta System war schon immer bestrebt, den sich entwickelnden Bedürfnissen des Marktes zu folgen und auf die Bedürfnisse seiner Kunden zu hören und diese zu verstehen. Die Discovery PICO VarioPulse Technology® stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Welt der ästhetischen Medizin dar.

Ausgestattet mit der Pico-Boost-Technologie, die bis zu 1,8 GW Laserleistung liefern kann und durch die VarioPulse Technology® perfekt gesteuert wird, bietet Ihnen dieses Gerät der nächsten Generation 3 hochmoderne, individuell angepasste Behandlungen, die genau darauf ausgelegt sind, Tattoo-Entfernung und Hautrevitalisierung auf höchstem Niveau durchzuführen.

Pico Tune-Ink, die anpassungsfähige Behandlung zur Entfernung von Tätowiertinte unterschiedlichster Farbe und Komplexität;

Pico Filling, die Behandlung ohne Ausfallzeiten, die die Haut von innen heraus revitalisiert und ihr Aussehen verbessert;

Pico Plasma, die Allround-Behandlung zur Hautremodellierung, die auf Narben und Aknenarben abzielt.

Girolamo Lionetti, CEO von Quanta System, kommentiert diese wichtige Markteinführung mit den Worten: "Wir sind begeistert, diese neue Technologie in die Welt der Ästhetik zu bringen. Unser primäres Ziel, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, wird durch die weitere Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Partnern, den Ärzten, und die Bereitstellung von immer mehr maßgeschneiderten Behandlungen für die Patienten erheblich verbessert."

Dies ist nur der erste Schritt einer neuen Laser-Roadmap, die darauf abzielt, die überragende Benutzerfreundlichkeit und Patientenzufriedenheit zu erreichen, auf die der Markt gewartet hat.

Weitere Informationen über die Discovery PICO VarioPulse Technology® erhalten Sie auf unserer Website www.quantasystem.com oder persönlich auf der IMCAS am Stand U322 Level 3 1. bis 3. Februar 2024.

Über Quanta System

Seit fast vierzig Jahren ist Quanta System, ein zu 100 italienisches Unternehmen mit weltweitem Vertrieb, die Referenz für die Forschung, Entwicklung und Herstellung modernster Lasersysteme für die Chirurgie, Dermatologie und ästhetische Medizin sowie für die Konservierung von Kunstwerken.

Im Jahr 2004 schließt sich das Unternehmen El.En. S.p.A. an, einem führenden Unternehmen auf dem Lasermarkt, das an der Euronext STAR Mailand ("STAR") der italienischen Börse notiert ist und ein Referenzpartner für Gesundheitseinrichtungen, Institutionen und Einrichtungen ist, die sich mit wissenschaftlichen und Forschungsprojekten auf globaler Ebene beschäftigen.

Die Laser des Quanta-Systems wurden für den Einsatz bei Ärzten, spezialisierten Anwendern und Restauratoren entwickelt und stellen heute dank einer breiten Palette von Anwendungen den "Goldstandard" dar.

Die Lasersysteme werden vollständig in Italien hergestellt: Von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Produktion findet der gesamte Prozess im Hauptsitz des Unternehmens in Samarate (Provinz Varese) statt.

Quanta System ist ein zuverlässiger Partner, Tag für Tag, für alle Ärzte in allen Teilen der Welt, dank seiner Fähigkeit zuzuhören, seiner geradlinigen Debatten und der Schaffung neuer Systeme, die immer mehr den tatsächlichen Bedürfnissen der Fachleute entsprechen, damit sie ihre Patienten besser versorgen können.

Ein sich ständig weiterentwickelndes Unternehmen, dem es gelungen ist, seine Produktion so zu aktualisieren, dass sie stets die sich entwickelnden Bedürfnisse der Zeit befriedigen konnte, ohne dabei sein Hauptziel aus den Augen zu verlieren: zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen beizutragen.

