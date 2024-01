Der Aufsichtsrat des Spezialmaschinenbauers SINGULUS erhält eine weitere Note China: Denan Chu werde die aktuelle und gerichtlich bestellte ‚Ersatzfrau' ergänzen. Chu ist der zweite Chines im AR. Die in der Hauptversammlung am 14. Dezember beschlossene Satzungsänderung für die Erweiterung des Aufsichtsrates der SINGULUS TECHNOLOGIES ist mit Eintragung im Handelsregister am 24. Januar rechtskräftig ...

