Am Dienstag hat der DAX auf Schlusskursbasis ein neues Rekordhoch erreicht. Und trotz schwächerer Vorgaben aus den USA kann sich deutsche Leitindex am Mittwochmorgen gut behaupten. Im Fokus steht heute die Zinsentscheidung der Fed beziehungsweise der Ausblick auf die weitere Geldpolitik sowie die Berichtssaison an der Wall Street. Am Donnerstag ist die Deutsche Bank an der Reihe.

