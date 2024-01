Prag (ots/PRNewswire) -Das Profil von Cristiano Ronaldo war am beliebtesten und erzielte 27,9 Millionen Aufrufe.Die App und die Website von Flashscore verzeichneten im Durchschnitt 100 Millionen Nutzer pro Monat mit mehr als 230.000.000.000 Aufrufen in den 12 Monaten des Jahres 2023 - ein Anstieg um 24 % für die App und 16 % auf der Website. Der globale Anbieter von Live-Ergebnissen und Sportinhalten führt vor, woran Sportfans wirklich interessiert sind.Flashscore (http://www.flashscore.com/)'s populärste Sportart in allen 42 Märkten war Fußball mit mehr als 170 Milliarden Aufrufen. Das beliebteste Spiel der Saison, bei dem die Zuschauer dem Ausgang entgegenfieberten, war das Unentschieden von Liverpool gegen Real Madrid in der Champions League, als Los Blancos das Hinspiel des Achtelfinales mit 5:2 (https://www.flashscore.com/match/GSrp4eVn/#/match-summary/match-summary) für sich entschieden hatte.Ansonsten wurde offensichtlich, wie populär Cristiano Ronaldo ist. Er war der gefragteste Athlet auf der Plattform - der portugiesische Stürmer verzeichnete mehr als 27 Millionen Hits während des Jahres.Das populärste Sportteam 2023 war Manchester United - die frühere Mannschaft von Ronaldo -, unmittelbar gefolgt vom Stadtrivalen Manchester City. Bis dato liegt Manchester noch um 0,9 % zurück.Das durchschnittliche Rating der Nutzer betrug 4,79 . Der Beweis, dass Verbesserungen und das ständige Hinzufügen von neuen Funktionen Nutzern die beste Möglichkeit bieten, beim geliebten Sport auf dem Laufenden zu bleiben.Der CEO von Flashscore, Pavel Krbec, kommentierte die Ergebnisse für 2023 so:"Wir schauen uns all unsere Märkte an und wir werden uns 2024 und danach weiter verbessern. Das ist ein wichtiges Jahr für den Sport mit großen internationalen Fußballturnieren und der Olympiade. Wir werden mittendrin dabei sein. Unsere Nutzer werden so bestens informiert und es ergeben sich kreative Möglichkeiten für unsere Partner."Informationen zu Flashscore:Flashscore (http://www.flashscore.com/) ist ein globales Netzwerk von Apps und Websites, die Fans in mehr als 40 Ländern vielseitige Sportinhalte bieten, angefangen bei Ergebnissen in Echtzeit bis hin zu Multimedia-Abdeckung. Der Service deckt fast 40 Sportarten, mehr als 6.200 Wettbewerbe und 700.000 Sportereignisse pro Jahr ab. Global wird das Flashscore-Netzwerk von mehr als 100 Millionen Nutzern pro Monat besucht und die mobilen Anwendungen wurden mehr als 150 Mal heruntergeladen.Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/2328177/Flashscore_Infographic.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/flashscore-bricht-2023-rund-um-den-globus-rekorde-302046248.htmlPressekontakt:ivana.vejvodova@livesport.eu,MT: +420 607 932 662Original-Content von: Flashscore, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093147/100915603