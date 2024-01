Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag etwas gefallen, so die Analysten der Nord LB.Schwache Daten zum deutschen BIP hätten keinen Auftrieb gegeben.Das reale BIP im Euroraum habe in Q4 stagniert, wodurch eine technische Rezession umschifft worden sei. Die Gesamtrate für das Jahr 2023 liege demnach bei 0,5%. Mit Ausnahme von Deutschland sei keine der großen Volkswirtschaften geschrumpft. Gebremst habe erneut der Rückgang der Inlandsnachfrage. Für die Wirtschaft in der Eurozone scheine der Gegenwind zu Beginn 2024 insgesamt bereits etwas nachzulassen. ...

