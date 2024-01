Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 31. Januar 2024, hat die Regierung eine Ersatzbestellung in die Dreigliedrige Kommission zur Beobachtung des Arbeitsmarktes beschlossen. Neu Einsitz nehmen wird Nicole Jäger, Gewerkschaftssekretärin des Liechtensteinischen ArbeitnehmerInnenverbandes (LANV). Sie folgt auf Martina Haas, die nach der Beendigung ihrer Tätigkeit beim LANV auch ihr Mandat in der Dreigliedrigen Kommission niedergelegt hat.Die Dreigliedrige Kommission hat die Aufgabe, den Arbeitsmarkt Liechtensteins zu beobachten, eventuell vorkommende Missbräuche, wie zum Beispiel wiederholte Lohnunterbietungen, festzustellen und dagegen Massnahmen zu ergreifen. Die Kommission steht unter dem Vorsitz der Leiterin des Amtes für Volkswirtschaft, Katja Gey. Die weiteren Mitglieder sind Benedikt Jehle sowie Brigitte Haas (Liechtensteinische Industrie und Handelskammer, LIHK), Isabell Schädler (Wirtschaftskammer Liechtenstein; WKL) und Sigi Langenbahn (LANV).Die Regierung dankt Nicole Jäger für ihre Bereitschaft, in der Dreigliedrigen Kommission zur Beobachtung des Arbeitsmarkts mitzuwirken und wünscht ihr bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Erfolg. Dem ausscheidenden Mitglied Martina Haas wird für die bisherige Mitarbeit gedankt und für die Zukunft alles Gute gewünscht.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltKatja Gey, Leiterin Amt für VolkswirtschaftT +423 236 68 80Katja.Gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100915642