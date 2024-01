Linz (www.anleihencheck.de) - Die Rezession in Europa, vor allem in mitteleuropäischen Staaten wie Deutschland und Österreich ist angekommen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Eine weitere Erholung der Inflationsraten scheine u. a. aufgrund hoher Lohnabschlüsse, gestiegener Rohstoff- und Transportkosten zumindest kurzfristig in Ferne gerückt. Die Kernrate hingegen habe sich zuletzt leicht erholt und werde aller Voraussicht nach diesen Trend fortsetzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...