Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die oberhalb der Konsensschätzung liegenden Verbraucherpreise in Spanien und die BIP-Zahlen in Frankreich, Deutschland und der Eurozone haben nicht zu einer weiteren Forcierung der Zinssenkungserwartungen beigetragen, so die Analysten der Helaba.Vielmehr hätten am Rentenmarkt vorübergehend Gewinnmitnahmen eingesetzt, während der Euro unterhalb der 200-Tagelinie konsolidiere. Am deutschen Aktienmarkt sei es zu moderaten Kursgewinnen gekommen. Im Vorfeld der heute anstehenden Inflationszahlen und der FOMC-Entscheidung hätten sich Marktteilnehmer mit Engagements aber zurückgehalten. ...

