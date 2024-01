Linz (www.anleihencheck.de) - Mit dem Verbraucherpreisindex aus Deutschland und Frankreich, werden wichtige Messgrößen für die Europäische Zentralbank veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach zuletzt leichten Anstiegen in beiden Ländern würden diese genau beobachtet, wohin sich die Inflation und die Trends am Verbrauchermarkt entwickeln würden. In Deutschland liege die aktuelle Inflation bei 3,7 Prozent. In Frankreich sei diese nach zuletzt 3,5 Prozent ebenfalls auf 3,7 Prozent gestiegen. Die Inflationsrate in der Eurozone habe im Dezember bei 2,9% gelegen. (31.01.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...