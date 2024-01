Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute wird sich zeigen, ob die ambitionierten Zinssenkungserwartungen sowohl in der Eurozone als auch in den USA berechtigt oder korrekturbedürftig sind, so die Analysten der Helaba.Für Einfluss dürften zunächst die vorläufigen Verbraucherpreise in Deutschland sorgen. Sonderfaktoren würden sich preistreibend auf die hiesige Inflation auswirken. So sei beispielsweise die Mehrwertsteuer in der Gastronomie sowie auf Gas und Fernwärme von 7% auf 19% angehoben worden. Die Analysten würden im Januar einen Anstieg der Verbraucherpreise gegenüber Dezember erwarten. Dennoch dürfte sich die Jahresteuerungsrate aufgrund eines Basiseffekts deutlich ermäßigen. Auch die Kerninflation werde vermutlich rückläufig sein. Mit einer Überraschung auf der Unterseite würden die Analysten aber nicht rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...