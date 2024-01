Die UPS-Aktie landete am Dienstag klar auf den Verliererplätzen, nachdem das Unternehmen enttäuschende Zahlen für das vergangene Jahr und einen ebenso ernüchternden Ausblick für 2024 präsentierte. Die Anleger scheinen wenig Hoffnung auf positive Überraschungen zu haben und mit dem Aktienkurs ging es im hohen Tempo in Richtung Süden.Anzeige:8,2 Prozent tiefer verabschiedete sich die Aktie von UPS (US9113121068) gestern aus dem Handel und fiel so auf eher müde 145,06 US-Dollar zurück. Das ist nicht zuletzt deshalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...