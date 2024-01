Wie die VIG bekanntgibt, wird Günter Geyer nach Ablauf seines laufenden Mandats nicht mehr als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Vienna Insurance Group (VIG) zur Verfügung stehen. Sein Mandat endet am 24. Mai 2024 mit der ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2023 beschließt. Die Wahl des neuen Aufsichtsratsvorsitzes erfolgt im Rahmen der konstituierenden Aufsichtsratssitzung im Anschluss an die Hauptversammlung am 24. Mai 2024.

