Die VIG-Tochter Wiener Städtische kauft weitere fünf Häuser mit vorwiegender Wohnnutzung von der Erste Immobilien KAG. Gemeinsam mit den im Herbst 2023 von der Erste Immobilien KAG gekauften Immobilien besitzen die Häuser eine Gesamtnutzfläche von ca. 17.000 Quadratmetern. Das Paket von insgesamt zehn Häusern unterteilt sich in rund 280 Mieteinheiten mit einer Durchschnittsgröße von 56 Quadratmetern. "Trotz der steigenden Zinsen stellen wir weiterhin leistbaren Wohnraum zur Verfügung. Die neu erworbenen Häuser passen damit ausgezeichnet in unser Immobilienportfolio. Gleichzeitig profitieren unsere Kund:innen dank unserer Investments in Wohnimmobilien und wir ermöglichen gleichzeitig Dutzenden Familien und Singles ein ...

