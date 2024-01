Darum wäre die Kursrally ohne die "Magnificent 7" undenkbar von Sven Weisenhaus In einer Analyse der HSBC war gestern zu lesen, dass gerade in den USA häufig die fehlende Marktbreite beim Kursanstieg der Aktienindizes kritisiert wird, was letztlich in der Entstehung des Begriffs der "Glorreichen 7" (englisch: Magnificent 7) gipfelte. Denn die 7 großen BigTechs aus den USA - Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla - haben den Großteil zur Kursrally beigetragen. In der Wochenausgabe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...