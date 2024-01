Alphabet wächst, Investoren sind dennoch unzufrieden

Werbung







Der Google-Mutterkonzern legte am Dienstagabend die Geschäftszahlen vor. Diese zeigten zwar ein Wachstum, den Erwartungen konnten die Zahlen allerdings nicht gerecht werden.



Das Werbegeschäft von Alphabet konnte im Jahresvergleich die Werbeeinnahmen um rund 8 Prozent steigern, lag damit aber knapp unter den Erwartungen. Überraschen konnte der US-Konzern hingegen mit den Cloud Services. Umsätze in diesem Bereich stiegen von 7,3 auf 9,2 Milliarden US Dollar, ein stärkerer Anstieg als erwartet. Während die Cloud Services 2022 noch rund 186 Millionen USD als operativen Verlust zu verbuchen hatten, konnte dieses Jahr ein Gewinn von 864 Millionen USD verbucht werden. Insgesamt konnte der Konzern den Umsatz um 10 Prozent und die Gewinne sogar um 23 Prozent steigern. Dennoch verlor die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise über 6 Prozent.









Money Management in der Praxis - Live Webinar



Nachdem wir im vergangenen Webinar einen einführenden Blick auf das Thema Börsenpsychologie geworfen haben, möchten wir im kommenden Webinar tiefer in das Thema Money Management einsteigen. Dort zeigen wir Ihnen verschiedene Methoden zur Verlust- und Gewinnabsicherung und erklären Ihnen, welche Strategien Sie hierzu in der Praxis anwenden können.



Die Themen im Überblick:





Was sind die wichtigsten Kennzahlen beim Money Management?



Welche Vorteile bieten (Trailing) Stop-Loss-Varianten?



Wie bestimme ich die optimale Positionsgröße?





Diese und weitere Themen behandelt unser Produktexperte Julius Weiß gemeinsam mit Ihnen im kommenden Webinar. Neben den oben genannten Themen behandeln wir weiterhin, wie beispielsweise Mini Future-Zertifikate ein effizientes Stop-Management ermöglichen und welche Unterschiede hierbei zur Stop-Loss Order gelten. Wie gewohnt gehen wir dabei auch auf Ihre Fragen ein. Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 31.01.2024 um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC