BINECT AG: VORLÄUFIGES UMSATZWACHSTUM 2023 BETRÄGT 18,3%; OBERER RAND DER PROGNOSE DANK REKORDQUARTAL ÜBERTROFFEN Starkes Q4 mit Rekordumsatz im November

Umsatz mit Mittelstandsprodukten im Gesamtjahr um über 31% gestiegen

Positives Nettoergebnis trotz Binect ONE Investitionen erwartet

Nach Abschluss des Binect ONE Projektes deutlich geringerer Invest in 2024 geplant Weiterstadt, 31.01.2024. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) hat ihre ursprüngliche Umsatzprognose von 10-15% Wachstum für 2023 deutlich übertroffen. Auf Basis der vorläufigen Zahlen konnte der Umsatz in 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 18,3% gesteigert werden. Bereits nach neun Monaten hatte das Umsatzwachstum 17,5% betragen, aufgrund der hohen gesamtwirtschaftlichen Unsicherheit war zunächst jedoch weiter von einer Gesamtjahresentwicklung am oberen Rand der Prognose ausgegangen worden. Das operative Geschäft im letzten Quartal konnte jedoch gegen den konjunkturellen Trend sehr positiv gestaltet werden. Der Spezialist für die Prozess-Digitalisierung bei aus- und eingehenden Dokumenten und Postsendungen übertraf die gute Entwicklung der ersten drei Quartale des Geschäftsjahres noch einmal deutlich. Der November 2023 war mit EUR 1,44 Mio. der umsatzstärkste Monat des Jahres und der Firmengeschichte und auch auf einer Dreimonatsbasis bedeuten die im vierten Quartal 2023 erzielten Erlöse in Höhe von EUR 4,12 Mio. einen neuen Rekord. Ergebnisseitig geht der Vorstand trotz der letztmalig hohen Investitionen im Rahmen der Plattformoptimierung unverändert von einem positiven EBT aus. Konsolidierte Ergebniskennzahlen werden aber erst mit Erstellung des Geschäftsberichts vorliegen. "Das Geschäftsjahr 2023 hat unsere ursprünglichen Erwartungen klar übertroffen. Es ist uns neben der Gewinnung neuer Kunden gelungen, insbesondere unsere größeren Accounts zu einer Ausweitung des Einsatzes unserer Lösungen auf weitere Bereiche und der entsprechenden Nutzung zu motivieren. Dazu haben wir mit den neu eingegangenen Partnerschaften und der nun abgeschlossenen Plattform-Erneuerung (Binect ONE) wichtige Meilensteine wie geplant erreicht. Für das weitere operative Wachstum sind wir gut aufgestellt", kommentiert Vorstand Dr. Frank Wermeyer die Entwicklung im Geschäftsjahr 2023. Wachstumstreiber waren erneut die Lösungen für den Mittelstand und die öffentliche Hand. Dazu kam eine sehr starke Entwicklung bei den Bestandskunden aus den in den letzten Jahren neu erschlossenen Bereichen. Neben den Segmenten Health (Krankenkassen, Kliniken/Krankenhäusern), Energy und Real Estate konnte Binect auch im Bereich Finance deutlich zulegen. Insgesamt lag das Umsatzplus der strategischen Fokusprodukte mit einem Zuwachs von über 31% deutlich über dem Konzernwachstum. Der Anteil am Gesamtumsatz nahm von 64% (2022) auf 70% zu und überschritt damit die Zwei-Drittel-Schwelle. Der Geschäftsbericht mit dem vollständigen Konzernabschluss wird voraussichtlich am 4. April 2024 veröffentlicht. Dann wird der Vorstand auch die Guidance für das laufende Geschäftsjahr bekanntgeben. Dass die Investitionen nach dem erfolgreichen Abschluss des Binect ONE-Projektes 2024 deutlich zurückgehen werden, dürfte sich ergebnisseitig auf jeden Fall positiv auswirken. Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen Binect AG Dr. Frank Wermeyer

Vorstand

Brunnenweg 17 64331 Weiterstadt E-Mail: investoren@ binect.com Internet: www.binect.com Über die Binect AG Binect versteht sich als innovative Software- und Serviceplattform für die sichere und einfa-che Digitalisierung der geschäftlichen Dokumenten- und Beleglogistik. Ausgehend vom Claim "Geschäftspost.Einfach.Digital" entwickelt und integriert die Binect-Gruppe digitale Bausteine und Lösungen für mittelständische Unternehmen sowie Behörden und andere Institutionen. Die Binect AG ist im Basic Board (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsen-kürzel: MA10; Wertpapierkennnummer: A3H213; ISIN: DE000A3H2135).



