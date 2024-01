Letzte Woche gab die CHAPTERS-Group bekannt, dass die Anteile an zwei Portfoliounternehmen erhöht wurden. Zum einen hat CHAPTERS die Beteiligung an Fintiba von 39,9 % auf 55 % aufgestockt. Zweitens erhöhte die CHAPTERS ihren Anteil an der börsennotierten Software Circle (früher: Grafenia plc), einem in Großbritannien ansässigen Serienakquisiteur von Nischensoftware-Unternehmen (VMS), auf 29,9%. Dazu wird CHAPTERS über eine Sachkapitalerhöhung ca. 1,4 Mio. neue Aktien zu einem Preis von 17,61 EUR pro Aktie ausgeben, was sich preislich mit der letzten Kapitalerhöhung im November 2023 deckt. Während Software Circle einen strategischen Fit widerspiegelt, sieht AlsterResearch die Aufstockung der Fintiba-Beteiligung als logische Weiterentwicklung, um das Potenzial des Unternehmens zu heben und es auf ein neues Level zu bringen. AlsterResearch bestätigt das BUY-Rating mit einem Kursziel von nunmehr EUR 22,00 (vorher EUR 21,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CHAPTERS%20Group%20AG





Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken