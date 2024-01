Große Tech-Giganten wie Apple und Microsoft waren im letzten Jahr in aller Munde und dürften es auch 2024 sein. Wer nicht direkt in die Aktien investieren möchte, für den sind unter Umstände diese zwei Überflieger-ETFs etwas. Mitglieder der "Magnificient Seven" wie Apple oder Microsoft haben Anlegern in der Vergangenheit viel Freude gemacht. Und auch ETFs, in denen einige der Werte enthalten sind, performten in den letzten fünf Jahren außerordentlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...