Es sind herausfordernde, volatile und sehr aufregende Zeiten an den Kapitalmärkten. Zinsen und Inflation bestimmen nach wie vor das Marktgeschehen und haben die Börsen und allen voran den Anleihehandel fest im Griff. Dirk Schneider, Geschäftsführer der Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank, hat mit uns über den Jahresstart am Bondmarkt, die Auswirkungen der Zinspolitik und die Chancen bei Anleihen im aktuellen Marktumfeld gesprochen. Zudem wagt er einen dezenten Ausblick auf das "spannende" Jahr 2024.

Anleihen Finder: Herr Schneider, wie hat das aktuelle Börsenjahr auf den Handelsplätzen begonnen und was prognostizieren Sie angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen für das Anleihen-Jahr 2024?

Dirk Schneider: Der Übergang vom Jahr 2023 zu 2024 war eher geräuschlos und die Umsätze sind nahezu gleichbleibend auf erhöhtem Niveau gegenüber den 0-Zinsjahren in der jüngeren Vergangenheit. Die Volatilität ist weiterhin sehr hoch und diese Gemengelage macht die Situation teilweise sehr komplex. Die Bekämpfung der Inflation durch die Notenbanken, die Rezessionsängste diverser Wirtschaftszonen und die turbulenten Bewegungen an den Bondmärkten insgesamt werden Anleihen höchstwahrscheinlich auch im Jahr 2024 zu einer sehr interessanten Anlageklasse machen.

Eine präzise Prognose zu treffen, wohin der Weg in der Zukunft führt ist allerdings nahezu unmöglich. Zu viele unvorhersehbare externe Ereignisse können das Bild massiv verändern. Neben den global abflauenden Wirtschaften und massiven geopolitischen Spannungen, deren weitere Entwicklungen nicht absehbar sind, stehen zudem in diesem Jahr weltweit viele weitreichende Wahlentscheidungen an - all dies kann dazu führen, dass die Ausgangslage urplötzlich verändert wird.

