© Foto: Nicolas Economou - picture alliance



Die Quartalszahlen von Kaffeeröster Starbucks wissen trotz Schwächen zu überzeugen, die Aktie legt nach dem Vierteljahresbericht zu - das sorgt in der Aktie für ein technisch aussichtsreiches Trading-Setup!Erwartungen verfehlt, Markt trotzdem zufrieden Ohne Tadel ist der am Dienstagabend von Starbucks vorgelegte Quartalsbericht nicht gewesen, tatsächlich verfehlte der US-Kaffeeröster die Erwartungen der Analysten. Am Markt scheint man sich aber auf die guten Nachrichten zu konzentrieren. Gegenüber dem Vorjahr kletterten die Erlöse um acht Prozent auf 9,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld des Quartalsberichtes mit etwas über 9,6 Milliarden US-Dollar gerechnet. Auch beim …