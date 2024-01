Original-Research: CeoTronics AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG



Unternehmen: CeoTronics AG

ISIN: DE0005407407



Anlass der Studie: Bericht H1 2023/24, Kurzanalyse

Empfehlung: Kaufen

seit: 31.01.2024

Kursziel: EUR 5,28

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker



Starkes zweites Halbjahr erwartet, Auftragseingang steigt deutlich

Der nun final vorliegende H1-Bericht der CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) war, wie im Dezember vom Unternehmen vorab vermeldet, geprägt von Verzögerungen in der Projektvergabe (v.a. wg. Bundes-Haushaltssperre). Der Ausblick auf das Gj. 2023/24 (Umsatz EUR 28 Mio. bis EUR 29 Mio.; Jahresergebnis um EUR 1,3 Mio.) deutet - ebenso wie der starke Auftragseingang im ersten Halbjahr (EUR 18,5 Mio.; +41,2%) - auf ein starkes zweites Halbjahr hin. Die impliziten Erwartungen an H2 entsprechen einem Umsatz zwischen EUR 17,2 Mio. und EUR 18,2 Mio., bei einem Halbjahresergebnis von rd. EUR 2 Mio. - in H1 wurde, bedingt durch die Verzögerungen einzelner Projekte, nur ein Umsatz von EUR 10,8 Mio. erzielt (bei einem Konzernergebnis von EUR -0,741 Mio.). Wir denken, dass die nun zum Halbjahr einsetzende Dynamik auch in den kommenden Geschäftsjahren anhalten wird. Hierauf ist das Unternehmen bereits vorbereitet. Mit einem EV/Umsatz von 1,6 und einem KGV von 25,2 im Zwischenjahr 2023/24 ist CeoTronics weiter günstig bewertet. Spürbare Impulse dürfte die Aktie vor allem bei Vermeldung größerer (Bundeswehr-)Aufträge erhalten.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 5,28. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28771.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

