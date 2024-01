Stavanger (www.fondscheck.de) - Die starke Herdenmentalität an den Börsen trieb zuletzt immer mehr Anlagekapital in die größten Börsenunternehmen, so Jonas Edholm, Lead Portfolio Manager des SKAGEN Focus (ISIN NO0010735129/ WKN A14SVY) von SKAGEN Funds.Vom Hype um Künstliche Intelligenz (KI) hätten vor allem die Aktien der "Magnificent Seven" mit Microsoft, Google, Amazon, Apple, Tesla, NVIDIA und Meta profitiert. Die Zunahme passiver Strategien, bei denen die Größe und nicht die Bewertung im Vordergrund stehe, habe zusätzlich zum Boom beigetragen. In der Summe habe dies zu enormen Konzentrationsrisiken bei globalen passiven Aktienstrategien geführt. Nach Meinung der Experten von SKAGEN Funds könnte sich Anlegern eine einmalige Gelegenheit bieten, um von der Umkehr dieser Marktanomalie zu profitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...