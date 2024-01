Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / - 31. Januar 2024 - Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTCQB: HPSIF) (FWB: E092) ("Hybrid" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Batteriehersteller, ist stolz, die Errichtung einer hochmodernen, erweiterbaren Produktionsanlage mit einer Größe von 6.000 Quadratfuß auf 2,5 Acres in Parry Sound in Ontario bekannt zu geben. Diese bedeutsame Entwicklung soll die Produktionskapazitäten für die Lithium-Ionen-Batterien von Hybrid für den Wohnbereich und größere tragbare Stromversorgungslösungen, einschließlich des kürzlich vorgestellten Batt Pack Spark, erhöhen.

Das Grundstück wird zurzeit gerodet, wobei der Spatenstich für den Frühling 2024 vorgesehen ist. Die Errichtung dieser Anlage wird zum Teil durch die Finanzierung der Northern Ontario Heritage Fund Corporation (NOHFC) ermöglicht, deren Unterstützung und Partnerschaft ein wesentlicher Bestandteil dieser Expansion ist.

Francois Byrne, CEO von Hybrid, bedankte sich für den Beitrag der NOHFC und sagte: "Wir sind unglaublich dankbar für die Unterstützung und die Zusammenarbeit mit der Northern Ontario Heritage Fund Corporation. Ihre Finanzierung ermöglicht es uns, eine hochmoderne Produktionsanlage in Parry Sound zu errichten, die unser Streben nach einer kanadischen Fertigung sowie unsere Mission, Arbeitsplätze in den Gemeinden im Norden zu schaffen, unterstützt."

Diese neue Produktionsanlage bedeutet nicht nur einen großen Schritt nach vorne für die Fertigungskapazitäten von Hybrid, sondern unterstreicht auch das Engagement des Unternehmens für die Förderung des Wirtschaftswachstums in Northern Ontario. Es ist davon auszugehen, dass die Anlage neue Arbeitsplätze schafft und so zum Wohlstand der lokalen Community beiträgt.

Der Parlamentsabgeordnete Graydon Smith (Parry Sound-Muskoka) lobte das Unternehmen für dessen Investition in der Region und sagte: "Diese Expansion ist eine positive Entwicklung für Parry Sound und die gesamte Region. Das Engagement von Hybrid für die kanadische Fertigung entspricht unseren Zielen für wirtschaftliches Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Northern Ontario."

Die Produktionsanlage in Parry Sound wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, die steigende Nachfrage nach den nachhaltigen Energielösungen des Unternehmens zu decken und das Unternehmen als einen wichtigen Akteur im Bereich der sauberen Energien zu etablieren.

Das Unternehmen gibt außerdem ein unabhängiges Marketingabkommen mit Sideways Frequency LLC ("SFLLC") mit Wirksamkeitsdatum 1. Februar 2024 (das "Marketingabkommen") bekannt. Als Vergütung für die Marketing- und Investor-Awareness-Dienstleistungen von SFLLC (die "Dienstleistungen") hat das Unternehmen zugestimmt, an SFLLC eine Gebühr in Höhe von 250.000 USD für einen Zeitraum von zwei Monaten (die "Laufzeit") zu entrichten. Das Unternehmen kann das Abkommen während der Laufzeit jederzeit verlängern.

Die Dienstleistungen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf E-Mail-Kampagnen, Native Advertising, Display-Werbung, Leadgenerierung, die Erstellung von Inhalten, strategische Planung, die Platzierung digitaler Werbung sowie die Überwachung des Fortschritts und der Ergebnisse digitaler Kampagnen.

Die SFLLC angebotene Vergütung beinhaltet keine Wertpapiere des Unternehmens. Abgesehen von früheren Beauftragungen steht das Unternehmen in keiner Beziehung zu SFLLC und Herrn Wesley De Souza, CEO von SFLLC.

Über Sideways Frequency LLC

Das Geschäft von Sideways Frequency LLC besteht darin, auf Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen Werbung zu erstellen, die aus Profilen börsennotierter Unternehmen bestehen, Marketingkampagnen durchzuführen, einschließlich PPC-Marketing, E-Mail-Marketing, Native Advertising sowie Display-Werbung, und die Websites der Kunden nach deren Ermessen zu pflegen oder zu aktualisieren. Die Geschäftsadresse von Sideways Frequency LLC lautet 1389 Center Drive, Suite 200, Park City, Utah, 84098. Sideways Frequency LLC kann per E-Mail unter info@sidewaysfrequency.com kontaktiert werden.

Für weitere Informationen, Anfragen oder Medienangebote wenden Sie sich bitte an:

Für das Unternehmen:

Francois Byrne

CEO und Direktor

mailto:invest@hybridps.ca

1 (866) 549-2743

http://www.investhps.com

Über Hybrid Power Solutions Inc.

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein Branchenführer bei der Entwicklung nachhaltiger Energielösungen und bietet hochmoderne Produkte an, die die Art und Weise, wie Branchen den Zugang zu Strom und Energiespeicherung angehen, neu definieren. Durch die Schwerpunktlegung auf Innovation und Verantwortung für die Umwelt ist HPS weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kosteneffizienter Energielösungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "wird sein", "beabsichtigt", "erwartet" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden". Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zu dem Zeitplan und dem Abschluss der Anlage in Perry Sound und der Verwendung der Mittel von NOHFC. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich anders ausfallen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73444Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73444&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA44861U4063Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.