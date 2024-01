Der Immobiliensektor hat am Mittwoch Grund zur Freude. Die Kurse von Titeln wie Vonovia steigen an und setzen ihren Aufwärtstrend fort. Das sollten Anleger jetzt wissen. Sinkende Kapitalmarktzinsen haben am Mittwoch kurz vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed bei mehreren Immobilien-Aktien zu Kurssprüngen geführt. Der Immobiliensektor profitiert tendenziell von niedrigen Kapitalmarktzinsen. Sie verbilligen Akquisitionen und ...

