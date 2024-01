Hannover (ots) -Einladung zur Bild- und Protestaktion am 7. Februar um 8.30 UhrDer niederländische Öl- und Gaskonzern ONE-Dyas will vor Borkum in unmittelbarer Nähe des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer und mehrerer Natura-2000-Gebiete ein Gasfeld erschließen. Es drohen immense Schäden für die Nordsee, das Wattenmeer und die unmittelbar angrenzenden Meeresschutzgebiete. Zudem sind die Gasbohrungen mit den Klimazielen und dem Klimaschutzgesetz nicht zu vereinbaren.Mit einem fünf Meter hohen aufblasbaren Bohrturm protestieren die Umweltorganisationen Deutsche Umwelthilfe (DUH), Greenpeace und BUND Niedersachsen deswegen am Mittwoch, den 7. Februar, vor dem Landtag in Hannover. Gemeinsam fordern sie von der niedersächsischen Landesregierung ein klares Votum gegen das fossile Projekt und für den Umwelt- und Klimaschutz.Für Interviews und O-Töne stehen die Expertinnen von DUH, Greenpeace und BUND Niedersachsen vor Ort zur Verfügung. Die Aktion eignet sich besonders für Foto- und Filmredaktionen. Melden Sie sich gerne, wenn Sie vorab Fragen haben.Datum:Mittwoch, 7. Februar 2024, 8.30 UhrOrt:vor dem LandtagsgebäudeHannah-Arendt-Platz 1, 30159 HannoverVor Ort:- Clara Winkler, Expertin Energie & Klimaschutz DUH- Anike Peters, Energieexpertin Greenpeace- Susanne Gerstner, Landesvorsitzende BUND NiedersachsenWenn Sie an Fotos an der Aktion interessiert sind, melden Sie sich gerne bei presse@duh.dePressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.x.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe,www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5704069