Multitude und AlsterResearch veranstalteten einen Investor Roundtable mit CFO Bernd Egger und Head of Investor Relations Lasse Mäkelä. Bei dem gut besuchten Meeting gaben die Vertreter von Multitude einen tiefen Einblick in die aktuelle Strategie und die attraktiven Perspektiven des Unternehmens. Eine Aufzeichnung ist unter www.research-hub.de/events verfügbar. Multitude ist für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren gut aufgestellt. Dies zeige sich insbesondere in der starken Prognose, den Nettogewinn von EUR 12 Mio. auf ca. EUR 30 Mio. im Jahr 2026 steigern zu wollen. Die Analysten von AlterResearch sind der Ansicht, dass Multitude attraktiv bewertet sei (KGV von nur 5,8x in 24E; Dividendenrendite von >6,5% 24E). Nach kleineren Anpassungen der Annahmen bekräftigen die Experten das KAUFEN-Rating mit einem leicht erhöhten Kursziel von EUR 12,60. (alt EUR 12,10). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/investment-case/Multitude%20SE





Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken