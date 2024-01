Los Angeles (www.fondscheck.de) - Capital Group, die weltweit größte aktive Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2,5 Billionen US-Dollar, kooperiert mit der paneuropäischen Bank UniCredit, um den onemarkets Capital Group US Balanced Fund den deutschen Kunden von UniCredit anzubieten, so Capital Group in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...