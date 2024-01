Die EnBW hat mit dem Bau von drei neuen Schnellladeparks mit insgesamt 52 HPC-Anschlüssen begonnen. Die Ladestandorte entstehen in den beiden brandenburgischen Orten Wollin und Fredersdorf-Vogelsdorf sowie im niedersächsischen Emstek bei Cloppenburg. An allen drei Orten entstehen überdachte Ladeparks, die noch im ersten Halbjahr 2024 in Betrieb gehen sollen. Der Standort Wollin liegt laut dem Energieunternehmen in etwa auf halber Strecke zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...