© Foto: Pexels



Ether könnte bis Mai um rund 74 Prozent steigen und die Marke von 4.000 US-Dollar erreichen, wenn US-Anträge für Spot-basierte börsengehandelte Fonds (ETF) genehmigt werden, so die Standard Chartered Bank.Unter der Leitung von Research-Chef Geoff Kendrick erwarten die Standard-Chartered-Analysten, dass die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Entscheidungen über Anträge auf Spot-ETFs hinauszögern wird, bis sie schließlich am ersten endgültigen Termin grünes Licht gibt. So war es auch beim Bitcoin gewesen. Damit wäre der 23. Mai der vorläufige Tag für eine Genehmigung, der Tag der endgültigen Fristen für die Anträge der Vermögensverwalter VanEck und Ark/21Shares. Dem Bericht zufolge …