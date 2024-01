Wir beginnen das Jahr 2024 mit einer Mischung aus Erleichterung und Besorgnis. Erleichterung, weil die Inflation generell, also auch in Form der Kerninflation, zurückkommt und auch die Rezessionsbefürchtungen sich aktuell als übertrieben herausstellen, Besorgnis, weil sich das alles einfach zu glatt anfühlt, wenn man gleichzeitig Zinssenkungen erwartet. Und die Geopolitik lugt ja nach wie vor immer wieder grinsend hinter dem Vorhang hervor. Es hat schon etwas an Unmöglichkeit die aktuellen vier apokalyptischen Reiter gemeinsam galoppieren zu sehen. Diese Vier sind: eine Inflation, die sinkt, Konjunktur, die wächst, Unternehmensgewinne, die ebenso wachsen und Zinsen, die dagegen wieder sinken. Da passt irgendetwas nicht zusammen möge man meinen und man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...