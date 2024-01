Keine Chance auf einen günstigen Einstieg, die Bremse an den 17.000 und die Nachrichtenschwemme lässt einige Profis auf die Bärenseite wechseln. Private halten sich wacker optimistisch. Nach Ansicht Goldbergs eine gute Ausgangslage.Zusammenfassung Der DAX ist zwar seit vergangenen Mittwoch schnurstracks nach oben gelaufen, blieb trotzdem an der 17.000er Marke hängen. So überrascht Joachim Goldberg die Reaktion der Profis kaum. 6 bzw. 7 Prozent sind von der Long- auf die Short-Seite gewechselt. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...