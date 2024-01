Wichtige Funktionserweiterungen und die Nutzung der gesamten KI-Landschaft helfen Kunden, proaktiv Geschäftsmöglichkeiten zu erkennen und den Wert von Geschäften zu steigern

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von cloudnativer Preisgestaltungssoftware, gab die Einführung von Clover Club, Version 12.0, seiner preisgekrönten Preisgestaltungsplattform bekannt. Die neue Version enthält wichtige Funktionserweiterungen, welche die Grundlage für die verstärkte Integration von generativer KI schaffen und eine Reihe von KI-Funktionen nutzen, um im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt mehr Anwendungsfälle für die Preisoptimierung anzugehen.

Die jetzt für alle Kunden verfügbare Version 12.0 von Clover Club bietet wichtige neue Funktionen für Actionable Insights, die eine vorausschauende Erkennung von Geschäftschancen und Risiken mit relevanten kontextbezogenen Aktionen innerhalb der Anwendung ermöglichen. KI-gesteuerte Produktempfehlungen und Verhandlungshilfen wurden ebenfalls verbessert, um Vertriebsteams dabei zu unterstützen, schnellere Angebote mit höherem Wert und höheren Konversionsraten zu erstellen. Die Erweiterungen schaffen ferner die Grundlage für die Integration von Generativer KI in das Pricefx-Ökosystem im Jahr 2024 und darüber hinaus.

"Die mit der neuen Version von Clover Club bereitgestellten Innovationen versetzen Kunden in die Lage, Geschäftsmöglichkeiten und Risiken schneller zu erkennen und den Angebotsprozess zu beschleunigen und zu verbessern, was zu lukrativeren Geschäften führt", sagte Billy Graham, Chief Product Officer bei Pricefx. "Wir werden auch weiterhin das gesamte Spektrum der KI-Technologie in unsere Plattform einbinden, um den Wert für unsere Kunden zu steigern, wobei der Schwerpunkt auf Wirkung, Skalierbarkeit und Transparenz liegt. Diese neueste Version wird Kunden dabei helfen, mehr Prozesse zu automatisieren, den Geschäftswert zu steigern und die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Die Clover Club 12.0-Version erlaubt es Anwendern, sich wiederholende analytische Aufgaben mithilfe von Actionable Insights zu automatisieren, indem sie Daten aus bestehenden Diagrammen und Dashboards verwenden. Fortan ist auch die sofortige Einrichtung einer kontinuierlichen Datenbeobachtung per Mausklick direkt aus den Dashboards für Verkaufs- und Kundeninformationen sowie analytischen Diagrammen möglich. Benutzer können ferner die optimale Vorgehensweise auf der Grundlage eines anwendungsinternen Zugriffs auf Notizen, Nachrichten und relevante Dokumente wie Angebote und Rabattvereinbarungen bestimmen. Actionable Insights eignet sich besonders gut zur Erkennung von:

Abwanderungsrisiko: basierend auf einem Abwärtstrend bei Volumen, Umsatz oder Gewinnspanne

Margenmöglichkeiten: durch segmentbasierten Vergleich des tatsächlichen Margenwerts

Geschäfte mit niedrigen Margen: basierend auf dem abnehmenden Trend der prozentualen Marge im gesamten Produktportfolio

Benutzer können auch andere automatisierte Datenbeobachtungen definieren, um relevante Geschäftseinblicke auf der Grundlage ihrer spezifischen Bedürfnisse zu erhalten.

Mit KI-gesteuerten Produktempfehlungen können Vertriebsteams den Angebotsprozess beschleunigen und den Wert des Geschäfts sowie ihre Konversionsraten verbessern, indem sie den Kunden auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote unterbreiten. Vertriebsteams, die die Pricefx-Funktionalität für Produktempfehlungen nutzen, können während der Angebotserstellung mehr Optionen für den Ersatz ähnlicher oder für das Hinzufügen ergänzender Produkte anbieten. Auf diese Weise können sie Eigenmarken fördern, ähnliche Produkte mit einer höheren Gewinnspanne verkaufen und die Wettbewerbsfähigkeit von Angeboten erhöhen, indem sie ähnliche Produkte mit niedrigeren Stückkosten empfehlen.

Die Pricefx Negotiation Guidance-Funktionalität bietet nun die Möglichkeit, segmentübergreifende Regeln für die Preispositionierung anhand verschiedener Attribute wie Kundengröße, Region und Wettbewerbsfähigkeit zu definieren.

Die Clover Club 12.0-Version ist ab sofort verfügbar und weitere Informationen finden Sie unter https://www.pricefx.com/cloverclub12/.

Über Pricefx

Als weltweit führender Anbieter von SaaS- und KI-Preisgestaltungssoftware bietet Pricefx eine umfassende Palette an Lösungen, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden können und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich sind. Pricefx stellt eine umfassende, auf nativer Cloud-Architektur basierende KI-Plattform zur Preisoptimierung und -verwaltung bereit, die branchenführende Amortisierungszeiten und Kapitalrenditen bietet. Die preisgekrönte innovative Lösung von Pricefx ist auf hochwirksame Ergebnisse für große B2B-Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Vertrieb, Verfahrenstechnik und ausgewählten anderen Branchen ausgerichtet. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Für die Herausforderungen von Unternehmen hinsichtlich der Preisgestaltung ist Pricefx die Cloud-Plattform für Preisoptimierung, Preismanagement und CPQ für dynamische Planung, Preisgestaltung und Gewinnerzielung ("Plan, Preis und Profit"). Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

