NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Mit drei Milliarden Dollar erwirtschafteter freier Barmittel im vierten Quartal habe der Flugzeugbauer das Jahr 2023 stark beendet, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach der Zahlenvorlage. Das Ausbleiben einer Prognose für 2024 sei zunächst überraschend. Insgesamt sei das vierte Quartal vergleichsweise stark ausgefallen. Mit einer deutlichen Reaktion des Aktienkurses rechnet Herbert aber angesichts der nur begrenzt vorhersagbaren Entwicklung im Jahr 2024 nicht./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 08:16 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 08:16 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058

