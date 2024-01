Die Ölpreise haben am Mittwoch moderat nachgegeben. Am Nachmittag kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im März 82,05 Dollar. Das waren 82 Cent weniger als am Vortag. Der Preis WTI fiel um 86 Cent auf 76,96 Dollar.Druck auf die Erdölpreise übte der stärkere amerikanische Dollar aus. Wichtigstes Thema am Markt bleiben jedoch die Spannungen im Nahen Osten. Nachdem unlängst drei US-Soldaten bei einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...